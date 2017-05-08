Р. Ротенберг: всех с победой, надо работать над ошибками и прогрессировать

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года между сборными России и Германии, который завершился победой россиян со счётом 6:3, а также отказался давать какие-либо комментарии по состоянию здоровья Сергея Мозякина, который получил травму в первом периоде.

«По матчу могу поздравить всех с победой. Надо дальше работать над ошибками, прогрессировать. Все старались порадовать страну. Что с Мозякиным? Это мы прокомментируем позже. Тарасенко вылетел из Кубка Стэнли? Это мы тоже прокомментируем позже», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче с Германией на ЧМ