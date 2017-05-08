Панарин набрал 4 очка в матче с Германией и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ

Нападающий сборной России Артемий Панарин сделал четыре голевые передачи в победном матче с Германией (6:3) на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Это позволило ему выйти в лидеры гонки бомбардиров турнира.

В трёх сыгранных матчах Артемий Панарин отметился тремя заброшенными шайбами и шестью передачами, набрав девять очков. Второе место делят три канадских игрока, у которых по семь очков, — Натан Маккинон, Джефф Скиннер и Тайсон Бэрри. По шесть очков набрали россияне Никита Кучеров и Вадим Шипачёв.

Россия обыграла Германию на ЧМ, немцы «сломали» Мозякина! LIVE Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне