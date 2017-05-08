Кучеров, Панарин и Киселевич — лидеры по игровому времени в матче с Германией

Нападающие Никита Кучеров и Артемий Панарин, а также защитник Богдан Киселевич стали лидерами по игровому времени в составе сборной России в матче с Германией на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

Никита Кучеров провёл на площадке 21 минуту 33 секунды, Артемий Панарин 18 минут 23 секунды, а Богдан Киселевич — 17 минут 36 секунд.

Кучеров оформил дубль, Панарин отметился четырьмя голевыми передачами, которые позволили ему выйти в лидеры гонки бомбардиров чемпионата. Встреча завершилась со счётом 6:3.