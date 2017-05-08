Плотников: фол на Мозякине? Не поощряю выливание пива, но все всё видели

Форвард сборной России Сергей Плотников прокомментировал победу над командой Германии (6:3) на чемпионате мира и фол Патрика Хагера на Сергее Мозякине. Мозякин был отправлен в больницу, а Хагер получил удаление до конца матча.

«Играли хорошо два с половиной периода, потом где-то пошли удаления, я получил необязательное. Но хорошо, что сразу забили ещё один гол, и было легче играть. Это мой партнёр, его ударили в голову не по правилам, судьи зажгли удаление, я должен был как-то ответить — нельзя допускать грязи в хоккее. Нужно играть жёстко, но по правилам. Не поощряю выливание пива болельщиками (на Патрика Хагера. – Прим. «Чемпионата»), но все всё видели. Надеюсь, с Сергеем всё будет хорошо и мы увидим его в следующем матче», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.