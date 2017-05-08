Панарин: надо смотреть на то, как Россия сыграет с Канадой или США

Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над Германией (6:3) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Спасибо партнёрам, я о голах стараюсь не думать. Говоря о нашем звене, нужно смотреть, как мы будем играть с канадцами, американцами. То есть когда настанут более напряжённые матчи. Сегодня мы забили быстро, немного отпустило. Я особо не заметил, что немцы грязно играют. Германия — быстрая команда. Если бы забили они первыми, то встали бы в обороне и нам было бы сложно забивать», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня победы.