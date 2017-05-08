Барабанов: все и так понимали, что матч с немцами важен и нужно победить

Форвард сборной России Александр Барабанов прокомментировал победу над командой Германии (6:3) в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Где-то потяжелее было, чем с итальянцами. Хорошо, что забили вначале нужный гол, опять большинство хорошо реализовывали. Немцы всё равно продолжали играть, бились. Не хотелось пропускать голы в конце, нужно лучше играть. Слова Барри Смита? Приятно слышать, нужно оправдывать ожидание. Надеюсь, что с Сергеем Мозякиным всё хорошо будет, он наш лидер, капитан. Серёга Плотников – молодчик, полетел сразу драться, это сплачивает команду. Все и так понимали, что это важная игра и обязательно нужно победить», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.