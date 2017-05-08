Прямая трансляция пресс-конференции Олега Знарка после матча Германия — Россия

Сборная России одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Представляем вашему внимания прямую трансляцию пресс-конференции главных тренеров Олега Знарка и Марко Штурма.

Россияне возглавили группу А, в их активе восемь очков после трёх игр. Ранее наша команда обыграла Швецию (2:1 Б) и Италию (10:1). Сборная Германии занимаем четвёртое место, набрав три очка.

Следующий матч россияне проведут 11 мая с командой Дании.

Видео пресс-конференции можно посмотреть в официальном аккаунте «Чемпионата» в «ВКонтакте».

Россия обыграла Германию – 6:3, Тарасенко не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.