Кучеров: Мозякин – большая потеря для сборной России, это хороший игрок

Нападающий сборной России Никита Кучеров рассказал о своих впечатлениях от матча чемпионата мира–2017 с командой Германии (6:3) и заявил, что Сергей Мозякин – большая потеря для сборной, а также выразил благодарность российским болельщикам, поддержавшим команду на игре.

«В середине третьего периода мы получили ненужные удаления и дали немцам больше места на льду. Василевский был хорош. Он показал, что хороший вратарь, и весь матч держал нас в игре. Мы играли неплохо. 50 минут мы играли на хорошем уровне, быстро переходили из обороны в атаку и не дали немцам почувствовать пространство. Знали, что они пойдут играть в агрессивный хоккей. Травма Мозякина? Не хочется видеть такие потери, но в хоккее такое случается. Другим ребятам нужно играть немножко лучше, потому что Серёга – очень хороший игрок, и это большая потеря для нас. А для других – это шанс показать, что они из себя представляют, и показать лучший хоккей.

Мы тренируемся, налаживаем взаимопонимание, это видно из игры в игру. В каждом матче мы прибавляем, становимся лучше в тройках и пятёрках. Коллектив собрался дружный, все хорошо общаются на льду и вне льда. С теми, с кем выходишь на лёд, нет проблем, и от этого взаимопонимание улучшается. Сидело ли в голове, когда забивал гол, что в предыдущих матчах выходы «один в ноль» я не реализовал? Нет, не сидело. Если будешь думать об этом, замкнёшься в себе, это будет плохо. Это игра, и есть момент. Старался не думать об этом. Я знал, что в следующий раз я выйду с пустой головой. Всегда приятно видеть своих болельщиков на трибуне, это большая помощь для нас. Я считаю, что мы пока показываем достойный хоккей. Болельщикам это нравится, и они получают удовольствие от игры. Нам безумно приятно видеть наших на трибунах. Они перекрикивают немцев и болельщиков любых команд, которые мы тут видели. Хорошая атмосфера, хороший каток», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.