Знарок: против Мозякина сыграли грубо, по большому счёту это дисквалификация

Главный тренер сборной России Олег Знарок считает, что нападающий команды Германии Патрик Хагер должен получить дисквалификацию за грубую игру против Сергея Мозякина. Немецкий игрок травмировал капитана россиян в первом периоде матча, и тот не смог продолжить игру.

«Конечно, это была грубость, сзади. По большому счёту это дисквалификация.

В третьем периоде стали немного играть не в свою игру – счёт такой. Ненужные удаления, хотя было удаление на Белове, но не свистнули. Такие нюансы решают ход игры. Игрой Василевского довольны, три матча выиграли», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».