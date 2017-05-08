Гогулла: после счёта 0:5 Германии нужно было выиграть хотя бы третий период

Нападающий сборной Германии Филип Гогулла прокомментировал поражение от сборной России (3:6) в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. После двух периодов россияне вели с перевесом в пять шайб, но немцы выиграли третий период со счётом 3:1, сделав поражение менее крупным.

«Мы не слишком удачно начали матч, пропустили уже на второй минуте. Когда счёт стал 5:0 в пользу русских, нашей целью было выиграть хотя бы третий период. К счастью, это нам удалось», — приводятся слова Гогуллы на официальном сайте федерации хоккея Германии.

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