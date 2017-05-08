Мюллер: хотели порадовать немецких болельщиков, но Россия была слишком сильной

Защитник сборной Германии Мориц Мюллер подвёл итог матча чемпионата мира по хоккею 2017 года, в котором немецкая команда уступила сборной России (3:6).

«Мы благодарны нашим болельщикам, которые до конца поддерживали сборную. Нам очень хотелось их порадовать и отблагодарить. В третьем периоде мы мобилизовали все силы, использовали последние резервы и смогли сделать счёт более приличным. Но Россия была сегодня слишком сильной», — приводятся слова Мюллера на официальном сайте Федерации хоккея Германии.

После трёх сыгранных матчей на ЧМ-2017 сборная России возглавляет группу А (9 очков).

Россия обыграла Германию – 6:3, Тарасенко не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне