Мюллер: хотели порадовать немецких болельщиков, но Россия была слишком сильной

Защитник сборной Германии Мориц Мюллер подвёл итог матча чемпионата мира по хоккею 2017 года, в котором немецкая команда уступила сборной России (3:6).
«Мы благодарны нашим болельщикам, которые до конца поддерживали сборную. Нам очень хотелось их порадовать и отблагодарить. В третьем периоде мы мобилизовали все силы, использовали последние резервы и смогли сделать счёт более приличным. Но Россия была сегодня слишком сильной», — приводятся слова Мюллера на официальном сайте Федерации хоккея Германии.
После трёх сыгранных матчей на ЧМ-2017 сборная России возглавляет группу А (9 очков).
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