Агент Тарасенко: информация о здоровье Владимира будет после медобследования

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего Владимира Тарасенко прокомментировал слова Олега Знарка о том, что форвард «Сент-Луис Блюз» из-за травмы не сможет помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Конкретная информация относительно здоровья Владимира Тарасенко и необходимых медицинских процедур может появиться только после тщательного медицинского обследования, которое намечено на ближайшее время», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.