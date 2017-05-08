Штурм: Ридера увезли в больницу, а поступок Хагера сломал игру со сборной России

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм подвёл итоги матча чемпионата мира по хоккею, в котором его команда уступила сборной России со счётом 3:6.

«Как я оценю поступок Патрика Хагера, который грубо сыграл против Мозякина? Ничего хорошего в этом не было. Хагер получил удаление до конца матча и может получить дополнительную дисквалификацию. Это один из наших ведущих хоккеистов, его поступок нарушил нашу игру. Ему необходимо лучше контролировать свои действия. Ещё один наш форвард Тобиас Ридер получил травму, сейчас он находится в больнице, ему делают снимок. Для него всё выглядит не лучшим образом – похоже, чемпионат мира для него завершён», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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