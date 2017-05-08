КМ-2020 может не состояться, если НХЛ и профсоюз решат пересмотреть соглашение

Кубок мира по хоккею, который запланирован на 2020 год, может не состояться, если НХЛ и профсоюз игроков решат пересмотреть коллективное соглашение. Об этом сообщает TSN. Обе стороны имеют возможность досрочно выйти из соглашения в 2020 году. Текущий договор между лигой и игроками рассчитан до 2023 года.

В 2004 году после завершения Кубка мира в НХЛ состоялся локаут, который длился 10 месяцев. В том году НХЛ впервые потеряла целый сезон из-за отсутствия коллективного соглашения. Последний локаут в лиге случился в сезоне-2012/13, который был укорочен почти наполовину.