Защитник «Питтсбурга» Дейли пропустит шестой матч с «Вашингтоном» из-за травмы

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Тревор Дейли пропустит шестой матч полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«Дейли не сыграет сегодня, у него травма нижней части тела. Он должен восстановиться со дня на день», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.

В текущем плей-офф защитник провёл 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+4». «Питтсбург» в серии с «Вашингтоном» ведёт со счётом 3-2.