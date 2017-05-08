Льюис: сборной Беларуси нужна победа, и всё равно, как она будет достигнута

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Канады на чемпионате мира (0:6), которое стало для его команды третьим подряд.

«Моё настроение существенно хуже, чем пять дней назад. И у меня, и у команды. Уже сказал, что именно в такие моменты и нужно показывать, насколько ты воин, готовый сражаться. Есть какие-то позитивные моменты по итогам трёх матчей? Давайте лучше расскажу вам о слабых. Например, мы очень мало бросаем… А если серьёзно, мы анализируем каждую неудачу, стараемся устранять ошибки и недочёты. Вообще же могу отметить и позитивный момент. Это то, как на фоне мощных соперников смотрится наша молодёжь.

Самая насущная проблема команды очевидна — нам нужна победа. И всё равно, как она будет достигнута, — просто нам она очень нужна…

Вероятность участия Денисова в игре со Швейцарией послезавтра ещё будем оценивать. А вот Андрей Костицын почти наверняка не поможет и в следующем матче.

Швейцарцы быстры, активно играют на чужом пятачке, опасны в контратаках. Надеюсь, они будут уставшими, а мы восстановимся. У них матч во вторник вечером. Если сумеем сразу захватить инициативу и забросить первыми, будет отлично. Безусловно, мы проанализируем игры швейцарцев, в том числе и будущую вторничную», — цитирует Льюиса «Прессбол».