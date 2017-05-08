Лингле: сборная Беларуси не победит, если продолжит получать столько удалений

Нападающий сборной Беларуси Шарль Лингле прокомментировал поражение от Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года (0:6), которое стало для его команды третьим подряд. Белорусы не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе В.

«Мы должны показывать идеальную игру, чтобы не позволять сопернику вести в несколько шайб. Первое правило — поменьше удаляться. Мы это сделали с чехами и сегодня продолжили нарушать правила. Мы обязаны это исправить, потому что не выиграем матч, если продолжим удаляться», — приводятся слова Лингле на официальном сайте турнира.