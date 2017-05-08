Сборная России 9 мая возложит цветы к братской могиле под Кёльном

Стал известен план мероприятий сборной России по хоккею на 9 мая, приуроченных к Дню Победы. Хоккеисты и тренеры национальной команды возложат цветы к братской могиле в городе Зигбург, расположенном в 30 км от Кёльна, где проходит чемпионат мира. На немецком кладбище захоронены пленные советские солдаты и мирные жители, которых отправляли на работу в военные годы, сообщили в пресс-службе ФХР.

Сборная России одержала на чемпионате мира – 2017 три победы в трёх матчах и занимает первое место в группы А с восемью очками.