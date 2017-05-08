Пойнт: Маккиннон — фантастический игрок, вратари не двигаются, когда он бросает

Нападающий сборной Канады Брэйден Пойнт после победы над командой Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2017 года (6:0) прокомментировал дубль Натана Маккиннона.

«Он фантастический игрок. Поглядите, какие броски он наносил в этом матче и в предыдущем. Вратари даже не двигаются, настолько его броски сильны и точны. Больше всего мне понравилось сегодня, как он объехал пару игроков соперника и выложил шайбу на клюшку Скиннеру, а тот забил. За его игрой весело смотреть», — приводятся слова Пойнта на официальном сайте турнира.