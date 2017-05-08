Овечкин: если «Вашингтон» будет играть как в 3-м периоде 5-го матча, то победит

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2-3 в серии).

«Конечно, мы не хотим проиграть серию. Они ведут в счёте, а мы пытаемся отыграться и гарантировать седьмой матч в Вашингтоне. Каждый матч был на равных, сегодня будет то же самое. Надеюсь, мы готовы. Если мы будем играть всё время так, как в третьем периоде пятого матча, то победим.

«Питтсбург» рассматривает этот матч как решающий? Для нас и прошлый матч был таким, и этот будет. Надеюсь, серия продлится до семи игр», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.