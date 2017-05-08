Кузнецов: игроки «Вашингтона» никогда не думают, что сезон может закончиться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (2-3 в серии).

«Сегодня будет новая игра. Нам надо забыть все прошлые матчи и сфокусироваться на предстоящем. Надо выложиться по максимуму. Мы посмотрели много видео, знаем, что сами хотим делать и как будет играть соперник. Если мы будем следовать плану, то выиграем.

Пришла ли к нам уверенность в третьем периоде прошлого матча? Мы были уверены в себе и до этого, просто шайба не шла в ворота. Как справляемся с давлением, что можем проиграть серию? Мы фокусируемся на победе. Никогда не хочется думать, что сезон может закончиться. В нашей раздевалке никогда об этом не думают. Меня не волнует собственная игра, только командная. Важно, пройдём мы дальше или нет, а заботы о личной игре — это для детского хоккея.

Как проходит наше противостояние с Малкиным? Мы поговорим об этом после сезона. Он великолепный игрок, мне всегда нравилось выходить на лёд против таких ребят», — сказал Кузнецов в эфире клубного телевидения.