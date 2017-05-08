Р. Ротенберг: вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира будет решён 10 мая

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что капитан сборной России Сергей Мозякин, получивший травму в матче с Германией (6:3), пройдёт дополнительное обследование 10 мая, после которого станет известно, сможет ли он продолжить выступление на турнире.

«У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга, но после проведённого обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира будет решён окончательно», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Знарок: фол на Мозякине – это дисквалификация, а Тарасенко нужна операция Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о травме Мозякина, операции Тарасенко и победе над немцами.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.