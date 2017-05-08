Келлер: сборная США не думает о матче с Россией, сосредоточены на игре с Италией

Нападающий сборной США Клейтон Келлер прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Швецией (4:3) на чемпионате мира — 2017.

«Матч со шведами сложился хорошо, мы показали классный хоккей. Рад, что сегодня сборная США выиграла. Это мой первый взрослый чемпионат мира, так здорово выступать на таком серьёзном турнире. Мне здесь всё нравится. Горд, что представляю свою страну на мировом первенстве. Мы сейчас не думаем о последнем матче группового этапа с Россией, сфокусированы на следующей встрече.

В следующем сезоне я буду играть в НХЛ за «Аризону», мне предстоит много работы летом, но сейчас я сосредоточен на игре за сборную США на чемпионате мира», — передаёт слова Келлера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.