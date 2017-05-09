Строльман: Швеция резво начала и создавала моменты, но США выручал Ховард

Защитник сборной Швеции Антон Строльман прокомментировал поражение (3:4) от команды США на чемпионате мира – 2017.
«Мы резво начали, но почти сразу пропустили в ответ. Нужно было строже играть персонально, а не пропускать две шайбы в первом периоде. Создавали моменты, однако Ховард часто выручал американцев. Не хватило концентрации в конце игры, а отыграться уже не смогли. Мой партнёр Виктор Хедман забросил классную шайбу. Он мощно бросил с ползоны в своём стиле. Хедман большой мастер, такое сложно отразить любому голкиперу. Никита Кучеров оформил дубль за сборную России? Думаю, он доволен. Рад за Никиту, ведь мы вместе играем за «Тампу» в НХЛ», — сказал Строльман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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