Грёнборг: исход матча Швеция — США решил один гол, шансы у моей команды были

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:4).

«У сборной Швеции было много шансов в первом периоде. По ходу игры инициатива переходила от одной команде к другой. Во втором и третьем мы не смогли реализовать свои моменты. Жалко, что проиграли, шансы у нас были. В третьем периоде заработали подряд три удаления. Исход встречи решил один гол», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.