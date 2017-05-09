Грёнборг: исход матча Швеция — США решил один гол, шансы у моей команды были

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:4).
«У сборной Швеции было много шансов в первом периоде. По ходу игры инициатива переходила от одной команде к другой. Во втором и третьем мы не смогли реализовать свои моменты. Жалко, что проиграли, шансы у нас были. В третьем периоде заработали подряд три удаления. Исход встречи решил один гол», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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