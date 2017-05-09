Блашилл: сборная США — молодая команда, ребята затратили много энергии

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года над Швецией (4:3).
«Первый период соперник провёл очень сильно. Очень важно, что мы сумели переломить ход матча. Нам много над чем ещё предстоит работать, но сегодня я доволен выступлением своей команды. Завтра у нас выходной, есть время подготовиться к матчу с Италией. Шмальц сегодня сыграл здорово, отдал две передачи. Мы молодая команда, ребята затратили много энергии. Нужно продолжать учиться контролировать свои эмоции на льду», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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