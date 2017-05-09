Комфер: победа над Швецией далась тяжело, США надо играть качественнее

Нападающий сборной США Джей Ти Комфер прокомментировал победу над Швецией на чемпионате мира – 2017 (4:3).

«Думаю, что многим было тяжело наблюдать за первым периодом. Болельщикам такое нравится, но ошибки не доставляют удовольствия нам и тренерам. Команды забросили пять шайб на двоих, а мы отправились в раздевалку, уступая в счёте. В перерыве тренер внёс коррективы в нашу игру, провели оперативный разбор случившегося. Рад успеху и своему голу в концовке третьего периода, но победа далась тяжело, нужно играть качественнее. Впереди много важных матчей», — сказал Комфер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.