Раст: у «Питтсбурга» есть шанс чего-то достичь, это гонка до четырёх побед

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии).

«Мы должны играть так же отчаянно и интенсивно, как соперник. Это ключевой момент, особенно в начале матча. Это позволит нам завладеть инициативой.

В конце пятого матча мы не играли так, как хотели, но мы в хорошем положении. У нас есть шанс чего-то достичь, это по-прежнему гонка до четырёх побед.

Лучшая защита — это нападаение. Если мы будем владеть шайбой в их зоне, это вымотает их и не позволит так же активно атаковать наши ворота. Надо контролировать шайбу, атаковать — это пойдёт нам на пользу», — приводятся слова Раста на официальном сайте клуба.