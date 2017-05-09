Бонино: для «Питтсбурга» этот матч должен быть тем, который мы обязаны выиграть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ник Бонино поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии).

«Можно вспомнить прошлогоднюю серию с „Вашингтоном“, но сейчас новый сезон, новая команда и новая ситуация. В прошлом году шестой матч не был красивым. Мы вели 3:0 и позволили им отыграться. Мы не смогли удержать победный счёт в прошлом матче, нам надо обратить на это внимание. Но в то же время у них хорошая команда. С каким счётом бы мы ни вели, всегда надо опасаться. Когда мы выйдем вперёд, надо довести матч до победы.

Нам надо быть более активными. Мы немного уступили инициативу в пятом матче, такое часто можно увидеть в плей-офф. Команда, которая ведёт в счёте, хочет его сохранить и позволяет сопернику атаковать. Такова природа человека, тяжело это перебороть, но если мы хотим победить, нам надо это сделать.

Мы должны рассматривать этот матч как тот, в котором мы обязаны выиграть. Они покажут свой лучший хоккей, и мы тоже должны выйти на новый уровень. Конечно, мы не вылетим, если проиграем, но мы фокусируемся только на шестом матче», — приводятся слова Бонино на официальном сайте клуба.