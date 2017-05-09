Малкин: если «Питтсбург» сыграет так, как умеет, то победит в седьмом матче

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал итог шестого матча серии с «Вашингтон Кэпиталз», в котором его команда уступила со счётом 2:5.

«Это была очень непростая игра для нас. Буквально ничего не получалось, так что нам нужно поскорей забыть этот матч. Шанс выиграть серию у нас всё ещё есть. Что касается седьмого матча, то здесь никто не будет являться фаворитом, всё поровну, пятьдесят на пятьдесят. Если мы будем играть так, как мы можем, то выиграем. До этого мы обыграли «Вашингтон» в трёх матчах. Сейчас будет просто ещё одна игра. Я верю в нашу команду и своих партнёров», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

Седьмой матч серии состоится в Вашингтоне в ночь с 10 на 11 мая.