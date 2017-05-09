Лучшие голы и сейвы четвёртого игрового дня ЧМ-2017

9 мая на групповом этапе чемпионата мира по хоккею пятый игровой день. Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.

«Чемпионат» подвёл итоги четвёртого игрового дня ЧМ-2017 и представляет видео лучших голов и сейвов дня.

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Видео также доступно на «Чемпионате».

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