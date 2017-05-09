Салливан: «Питтсбургу» надо постараться в седьмом матче серии играть правильно

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Командам предстоит седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Очень неприятно, когда есть возможность выиграть серию дома, но команда не играет так, как хочется. Мы сильно разочарованы. Но сейчас нужно сосредоточиться, взять себя в руки и постараться в седьмом матче играть правильно», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.