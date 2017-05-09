Бекстрём: «Вашингтон» хочет выиграть серию

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:2) в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Столичная команда отыгралась с 1-3 в серии, теперь предстоит седьмой матч серии. По словам игрока, столичную команду устраивает положение дел в серии.

«Мы хотим выиграть серию. Нам надо было сегодня сыграть на максимуме, чтобы состоялся седьмой матч. Всякое может быть, но сейчас нас устраивает положение дел в серии», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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