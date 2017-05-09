Аллен: поражение от «Нэшвилла» в серии тяжело переварить

Голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен прокомментировал вылет из розыгрыша Кубка Стэнли. Команда уступила «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-4 в серии во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Безусловно, мы расстроены. Серия получилась очень упорной, боевой. У нас был хороший шанс вернуться в финал конференции. Они появляются не так часто. Конечно, было бы здорово каждый год выходить во второй раунд и бороться за выход в финал. Это поражение тяжело переварить», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.