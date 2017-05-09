Руководство и легенды Ночной лиги почтили память ветеранов ВОВ

Руководство и легенды Ночной хоккейной лиги 9 мая почтили память ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи.

Мероприятие состоялась в Завокзальном мемориале города, в нём приняли участие мэр Сочи Анатолий Пахомов, администрация города, председатель совета легенд Александр Якушев, генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов, а также ветераны Владимир Лутченко, Александр Могильный, Игорь Болдин, Виктор Шалимов, Владимир Мышкин, Сергей Макаров и другие.

С 4 по 16 мая в Сочи проходит шестой всероссийский фестиваль любительских команд.