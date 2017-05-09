Гецлаф: «Анахайм» подготовится к большой игре, побеждай или иди домой

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэгли против «Эдмонтона» (1:7, 3-3). «Дакс» проиграли пять подряд седьмых матчей серий плей-офф.



«Эдмонтон» вышел и сыграл очень мощно. Они наказывали нас шайбами. Они забили четыре гола после восьми бросков или что-то в этом роде. У них были убойные моменты. Мы не можем ожидать от нашего вратаря, что он будет стоять на голове. Мы не сыграли так, как нам было нужно, а у соперника это получилось. Перед игрой мы работали в обычном режиме, но, очевидно, не были готовы.

Пять подряд поражений в седьмых матчах? Что есть, то есть. Половины игроков не было в нашей команде. Мы вернёмся, подготовившись к большой игре. Не имеет значения, какова ситуация: побеждай или иди домой», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.