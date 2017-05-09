Остановят ли французы Швейцарию? Как завершатся матчи пятого дня ЧМ

9 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.
Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— Италия – Латвия;
— Словения – Норвегия;
— Словакия – Дания;
— Швейцария – Франция.
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