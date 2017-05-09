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Плющев: на данный момент у сборной России слишком много индивидуальной игры

9 мая 2017, вторник. 11:30. Хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выделил минусы в игре команды Олега Знарка по итогам трёх матчей на чемпионате мира.

«Есть ли моменты в игре сборной России, которые меня беспокоят? Есть, конечно. Я не думаю, что матч с Италией был показательным. Желательно, чтобы была более хорошая, результативная работа в атаке. Естественно, должно быть хорошее прохождение средней зоны. Пока что у нас слишком много индивидуальной игры», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Владимир Плющев ЧМ-2017
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9 мая 2017, вторник
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8 мая 2017, понедельник
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