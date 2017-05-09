Плющев: на данный момент у сборной России слишком много индивидуальной игры

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выделил минусы в игре команды Олега Знарка по итогам трёх матчей на чемпионате мира.

«Есть ли моменты в игре сборной России, которые меня беспокоят? Есть, конечно. Я не думаю, что матч с Италией был показательным. Желательно, чтобы была более хорошая, результативная работа в атаке. Естественно, должно быть хорошее прохождение средней зоны. Пока что у нас слишком много индивидуальной игры», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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