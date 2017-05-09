Хоккеисты и тренеры национальной команды России 9 мая возложили цветы к братской могиле в городе Зигбург, расположенном в 30 км от Кёльна, где проходит чемпионат мира. На немецком кладбище захоронены пленные советские солдаты и мирные жители, которых отправляли на работу в военные годы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная России одержала на чемпионате мира – 2017 три победы в трёх матчах и занимает первое место в группы А с восемью очками. Разница шайб 18-5, россияне победили шведов, итальянцев и немцев.

Сборная России 9 мая возложила цветы к братской могиле под Кёльном Фото : «Чемпионат»

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