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К. Сафронов: у сборной РФ заработало большинство, ребята из НХЛ начали забивать

9 мая 2017, вторник. 12:00. Хоккей

Чемпион мира среди молодёжных команд 1999 года, хоккейный агент Кирилл Сафронов выделил положительные стороны в игре сборной России в прошедших матчах чемпионата мира.

«У нас большинство заработало. Было бы хорошо, чтобы так и дальше продолжалось. Ребята, которые приехали из НХЛ, начали забивать. Единственный минус на данный момент – непонятно, что случилось с Мозякиным, насколько серьёзна его травма. Это лидер, все ждут, чтобы он вёл команду за собой, чтобы он играл так же ярко, как в сезоне за «Магнитку»», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Кирилл Сафронов Сергей Мозякин ЧМ-2017
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