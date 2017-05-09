Президент «Авангарда»: не имеем права ставить задачи ниже финала конференции

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев подвёл итоги сезона и высказался о будущем клуба.

«Оценку за сезон выставляет совет директоров, и его председатель – Александр Дыбаль сказал, что сработали мы на четыре с большим минусом. Шага вперёд по спортивному результату главная команда не сделала. Ставили цель пройти в финал конференции, и снова нам это не удалось. Вообще, мы в течение последних трёх лет выступаем стабильно, без провалов, но в финал Востока выйти не получается.

Отставка Корноухова? Начиная с предсезонной подготовки мы видели, что команда никак не может принять ту игровую модель, которую предлагает ей тренерский штаб. Фёдор Канарейкин – опытный специалист, и я благодарен ему за то, что он пошёл на этот риск, принял команду, которую не собирал и с которой не проходил предсезонную подготовку. Общий язык с игроками он нашёл буквально с первого же дня.

Скабелку мы приглашали ещё в прошлом сезоне, но он решил доработать контракт с «Сибирью». Это действительно один из самых перспективных специалистов в КХЛ на данный момент, у нас связаны самые серьёзные надежды с этим тренером. Мы провели просмотровый сбор в начале апреля, главный тренер сделал свои выводы по его итогам. Для нас важно, что он любит и умеет работать с молодёжью. Скабелка помимо всего прочего говорил о легионерском звене – ему бы хотелось видеть в команде такую тройку. Пока мне нравится то, что я слышал. Пятеро в атаке, пятеро в защите – такой «тотальный хоккей», основанный на физике и строгом выполнении задания. Плюс командный характер. Такой хоккей нравится зрителям.

Всеми переходами, случившимися на данный момент, мы довольны. Работа в этом направлении будет продолжена. Если сделка будет выгодной для клуба, она будет совершена. Бюджет останется прежним и, как сказал недавно Александр Дыбаль, даже немного увеличится. Есть и серьёзный стимул: в случае выхода в финал конференции «Газпром нефть» рассмотрит вопрос увеличения бюджета клуба. Так что наше счастье в наших руках. Такой клуб, как «Авангард», не имеет права ставить задачи ниже финала конференции. Главная цель понятна – Кубок Гагарина выиграть хотят все. Учитывая же наш состав, тренерский штаб, наши спортивные амбиции, мы обязаны ставить перед собой только самые серьёзные задачи – и решать их», — цитирует Шалаева официальный сайт КХЛ.