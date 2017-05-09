Р. Ротенберг: в возложении цветов сборной России на День победы нет фальши

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о посещении сборной России мемориала российских пленных под Кёльном по случаю Дня победы.

«Для нас это очень важно. Каждый россиянин в нашей стране знает эту дату, у всех личные воспоминания. У многих есть родственники, которые воевали. Для команды, это, конечно, важно. Не то что это специально делается для сборной. Каждый россиянин отмечает День победы. Это грустный праздник, было много погибших.

Не надо искать искусственности, никакой фальши нет вообще. Это сделано искреннее, от души. Команда на каждую игру выходит с задачей победить. Все понимали, насколько важно было порадовать всю страну, но в то же время это была одна из игр, надо готовиться дальше. Всю страну с Днём победы! Будем делать всё, чтобы порадовать Россию во всех играх чемпионата мира.», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.