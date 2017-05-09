Агент Хомицкого: новый контракт Вадима с ХК «Сочи» рассчитан на год

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Вадим Хомицкий продолжит выступать за южную команду Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил агент хоккеиста Валерий Холин.

«Вчера подписали с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на год», — сообщил агент.

34-летний Хомицкий в прошлом сезоне сыграл за ХК «Сочи» девять матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, поскольку получил травму на предсезонном турнире, от которой восстановился только к середине ноября. Хомицкий не набрал ни одного очка в сезоне-2016/17.