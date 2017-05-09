Райндль: надо сократить количество матчей на ЧМ и подумать о здоровье игроков

Член совета Международной федерации хоккея, президент Немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира — 2017 Франц Райндль выразил мнение, что количество матчей чемпионата мира необходимо сократить ради здоровья игроков. Нынешнее количество сборных выступает в высшем дивизионе турнира с 1998 года. С 1992 по 1997 год в турнире принимало участие 12 сборных.

«Думаю, что время расширять турнир закончилось. В будущем надо будет сократить количество матчей и подумать о здоровье игроков. Если думать в этом направлении, возможно количество команд придётся сократить», — сказал функционер.

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