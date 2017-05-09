Самые яркие моменты четвёртого игрового дня ЧМ-2017

9 мая на групповом этапе чемпионата мира по хоккею пятый игровой день. Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, причём эта победа самая крупная в истории над командой Италии, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.

«Чемпионат» подвёл итоги четвёртого игрового дня ЧМ-2017 и представляет видео самых ярких моментов дня.

Также видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Лучшие голы и сейвы четвёртого игрового дня ЧМ-2017

Плотников как кувалда, а Вегас увидел голы Шипачёва. Оценки сборной России Шипачёв и Кучеров оформили дубли с Германией, Панарин отдал четыре голевых паса, а Миронов и Ткачёв закончили матч с минусом.

Сломать Мозякина. За что болельщики сборной России облили Хагера пивом Хагер травмировал Мозякина и был облит пивом, финны рискуют не выйти из группы, а американцы вырвали победу у шведов – в итогах дня ЧМ.