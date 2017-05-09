«Скоростная машина» сыграет со «Сталкером» в финале Кубка Крутова Ночной лиги

Московские команды «Скоростная машина» и «Сталкер» стали финалистами шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд в дивизионе «Лига чемпионов».

9 мая «Скоростная машина» добилась победы над командой «Богородск» (Московская область) со счётом 3:0, а «Сталкер» разгромил «Русских Медведей» (Тверская область) — 9:1.

10 мая «Скоростная машина» и «Сталкер» разыграют главный приз Ночной хоккейной лиги – кубок Крутова, а победитель также получит грант от Министерства спорта России на строительство крытого ледового катка в своём городе.