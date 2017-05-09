Третьяк: хочу поздравить всех с годовщиной великой Победы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил с Днём Победы и пожелал здоровья ветеранам войны.

«В этот памятный и важнейший день хочу поздравить всех с годовщиной великой Победы! Желаю здоровья и долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам, а всем нашим соотечественникам – помнить и чтить подвиг тех, кто добывал Победу для нашей страны. Пожелаем удачи и нашей национальной сборной. Уверен, ребята сделают всё, чтобы добиться успеха!» — передаёт слова президента ФХР официальный сайт организации.

Сборная России 9 мая возложила цветы к братской могиле под Кёльном