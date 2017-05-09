Фазель: два матча Егличу? Дисциплинарный комитет решил, что этого достаточно

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал двухматчевую дисквалификацию форварда сборной Словении и нижегородского «Торпедо» Жиги Еглича. В матче с командой Швейцарии хоккеист совершал атаку коньком в область головы и шеи соперника.

«Арбитры нормально работают на этом турнире. Они ошибаются, и это неудивительно, у нас сейчас много возможностей посмотреть повторы. Два матча Егличу? Дисциплинарный комитет решил дать два матча, думали дать ему четыре встречи. Но не было травмы у соперника, никто не пострадал», — сказал Фазель на пресс-конференции в Париже во время чемпионата мира.