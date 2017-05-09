Юрзинов-мл.: Капризов заслужил место в сборной

Известный специалист Владимир Юрзинов-младший порассуждал, кто сможет заменить в сборной России травмированного Сергея Мозякина.

«У тренеров сборной будет несколько дней подумать, нужно посмотреть, кто освободится из НХЛ. Несомненно, Капризов заслужил место в сборной, но с травмой Мозякина нам может потребоваться опытный игрок, но я думаю, что и заявка Капризова, и заявка игрока из НХЛ будет правильным решением, они в равной мере необходимы команде.

Сейчас в сборной наигранные звенья, по играм было видно, что в команде хороший спортивный дух, настрой, и здесь нужно знать изнутри, кого лучше вызвать. Тренерский штаб должен принять правильное решение», — цитирует тренера ТАСС.

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