Грабовский: «Айлендерс» надеются на моё возвращение, но контакта особого нет

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о сроках своего возвращения после травмы. По словам хоккеиста, его состояние в настоящее время улучшилось.
«Физическое состояние сейчас лучше, хотелось бы уже играть хоккейные матчи, но пока не получается. Контракт с клубом действует ещё год, я прилагаю все усилия, чтобы восстановиться, и руководство надеется на моё возвращение, но контакта особого нет. Как есть, так есть», – сказал Грабовский в эфире «Беларусь 5».
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